PSG - Bayern : Pochettino optimiste sur la présence de Marquinhos (mais il ne débutera pas)

Touché après son but sublime inscrit face au Bayern Munich (2-3), Marquinhos n'a pas disputé le match de Ligue 1 contre Strasbourg. Et ne débutera le quart de finale retour face aux Allemands, ce mardi (21h00 sur RMC Sport). Mauricio Pochettino décidera ce mardi s'il le prend ou non dans le groupe parisien.