PSG : Bodmer salue l'implication défensive de Mbappé et Neymar contre Manchester City

Au lendemain de la belle victoire du PSG face à City (2-0) lors de la 2e journée de la Ligue des champions, Mathieu Bodmer a loué le travail défensif de ses attaquants. "On a vu Mbappé et Neymar défendre et faire plus d'efforts que d'habitude".