PSG-Juve : Barça, Manchester City, Bayern... Mbappé analyse 4 de ses buts les plus marquants en Champions League

Le PSG ouvre sa campagne européenne avec une reception de prestige, un cador du football européen, la Juventus Turin. Le trio Mbappé-Neymar-Messi va recroiser plus rapidement que prévu Leandro Paredes et, quelques années après son départ controversé, Adrien Rabiot. Avant cette rencontre, séquence nostalgie avec Kylian Mbappé, qui revient sur 4 de ses buts marquants dans la plus prestigieuse compétition de club.