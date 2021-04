PSG : le jour où Mbappé a littéralement impressionné van Persie

Référence absolue au poste de numéro 9 ces quinze dernières années, Robin van Persie s'est remémoré sa première rencontre avec Kylian Mbappé. C'était en juillet 2017 et le Batave avait été subjugué par le talent et la précocité de celui qui venait d'être champion de France et demi-finaliste de la Ligue des champions avec Monaco.