PSG : Le parcours en Ligue des champions va rapporter 110 millions d'euros

Le beau parcours du PSG en Ligue des champions arrange aussi les finances du club qui vont gonfler d’un peu plus de 110 millions d’euros. Moins qu’en 2020 mais plus qu’espéré. Un mélange de primes au classement UEFA, de résultats sportifs et de droits tv.