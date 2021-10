PSG - Leipzig : "Des bons matches, ça ne suffit pas en Ligue des champions" alerte Nkunku

Auteur d'un bon match pendant une heure - où il a fait mieux que tenir la dragée haute au PSG - Leipzig s'est tout de même incliné au Parc des Princes. Un résultat qui condamne presque les Allemands dans la course aux 8e de finale et qui les met aussi en difficulté pour aller chercher la 3e place qualificative pour la Ligue Europa. Pourtant, les contenus sont bons. Mais l'équipe de Jesse Marsch commet trop d'erreurs individuelles. Qui se paient cash au très haut niveau. Christopher Nkunku en a conscience et lance l'alerte.