PSG - Leipzig : "L'essentiel, c'est la victoire" se félicite Marquinhos

"Il faut savoir souffrir. Il faut savoir gagner quand on souffre. L'essentiel, c'est la victoire et de gagner en confiance et en expérience pour l'équipe."

La réaction de Marquinhos après la victoire du PSG contre Leipzig au micro de RMC Sport.