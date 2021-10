PSG : Leipzig, souvenir d'une résistance parisienne acharnée au Parc

PSG - Leipzig, mardi 19 octobre 2021 à vivre sur RMC Sport 1 (21h).

Paris et Leipzig se recroisent en Ligue des champions, moins d'un an après leur dernière confrontation, déjà au Parc des Princes. Le 24 novembre 2020, un PSG en plein doute et proche de l'élimination reçoit le club allemand, vainqueur chez lui quelques semaines plus tôt face aux hommes de Tuchel. Neymar transforme rapidement un penalty, mais les Parisiens souffrent tout le match. Navas et sa défense tiennent, Paris se relance, et Neymar entame une phase retour brillante...