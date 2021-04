PSG : Les buts de Marquinhos dans les matches clés en Ligue des champions

Le défenseur et désormais capitaine des Parisiens sait répondre présent dans les grands rendez-vous. Une égalisation contre l'Atalanta en quart de finale, l'ouverture du score au tour suivant contre Leipzig, un but pour prendre l'avantage à Old Trafford contre Manchester United, son magnifique plat du pied contre Neuer et le Bayern Munich...