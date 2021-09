PSG - Man City : "On doit être plus efficaces" en attaque souhaite Herrera

Le PSG accueille Manchester City mardi 29 septembre à 21h (sur RMC Sport 1), deux semaines après son nul décevant à Bruges. Et pour faire mieux, il faudra être plus précis face au but prévient l'actuel co-meilleur buteur des Parisiens cette saison.