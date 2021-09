PSG – Manchester City : Le premier but de Messi avec les Parisiens (sous tous les angles)

Auteur d'un match assez quelconque jusque-là, Lionel Messi a marqué son premier but sous les couleurs du PSG lors du duel contre Manchester City en Ligue des champions. Après un joli une-deux avec Kylian Mbappé, l'Argentin a marqué d'une belle frappe en lucarne et permis à Paris de mener de deux buts. RMC Sport vous propose de revivre le premier but de la « Pulga » sous les couleurs parisiennes sous tous les angles possibles.