PSG - Manchester City : Le programme coriace des Cityzens avant la demi-finale

Les deux clubs auront trois matches à disputer avant la demi-finale aller de Ligue des champions. Deux en Ligue 1 et un en Coupe de France pour Paris. Programme plus compliqué pour Manchester avec trois déplacements. Un en Premier League, et surtout deux rencontres de coupe - FA Cup et League Cup, à Wembley. Une demi-finale face à Chelsea et une finale contre Tottenham.