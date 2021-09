PSG - Manchester City : "Paris est plus fort cette saison" admet Mahrez

Battu la saison passée par Manchester City en demi-finale de la dernière Ligue des champions, le PSG a une petite revanche à prendre sur les Cityzens. Riyad Mahrez avait particulièrement brillé lors de double rendez-vous du printemps dernier (doublé à l'Etihad et un but au Parc des Princes). Mais s'attend à affronter une toute autre équipe qui s'est renforcée - et c'est peu de le dire - lors du dernier mercato...