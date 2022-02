PSG - Real : Benzema absent ? "Madrid a d'autres grands joueurs" juge Pochettino

La présence de KB9 est de plus en plus incertaine pour le huitième de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid (mardi 15 février 21h, sur RMC Sport 1). Interrogé sur un éventuel forfait du Français, Mauricio Pochettino a d'abord concédé que ce serait "une absence importante"... mais a aussitôt rappelé que l'effectif madrilène ne manque pas de joueurs de talent.