PSG-Real Madrid : 30 minutes passionnantes d'entretien avec Benzema sur son parcours doré en Champions League

Ce mardi 15 février sur RMC Sport 1 aura lieu le lancement des huitièmes de finale de Champions League tant attendu entre le PSG de Kylian Mbappé et Lionel Messi et le Real Madrid de Karim Benzema avec une première manche au Parc des Princes. En 2019, "KB9" avait accordé, dans le cadre d'un documentaire Transversales événement (à retrouver sur notre application), un long entretien aux équipes de RMC Sport pour revenir en long, en large et en travers sur son parcours en Champions League. De l'ascension à l'Olympique Lyonnais aux 4 triomphes européens avec le Real Madrid avec ses compères Cristiano Ronaldo et Gareth Bale et ses entraîneurs Carlo Ancelotti et Zinedine Zidane. Le Français n'a éludé aucun sujet : son rôle dans la BBC, sa brouille avec José Mourinho, son bilan statistique, son besoin de confiance et d'amour.