PSG-Real Madrid : "L'égo ne consiste pas à avoir le meilleur salaire", pense Mbappé

Ce mardi 15 février dès 19h30 sur RMC Sport 1 aura lieu le lancement des huitièmes de finale de Champions League tant attendu entre le PSG de Kylian Mbappé et Lionel Messi et le Real Madrid de Karim Benzema avec la première manche au Parc des Princes. En 2021, quelques jours avant la confrontation en quart de finale de Champions League contre le Bayern Munich, le bourreau du PSG en finale 2020, Kylian Mbappé s'était longuement confié à RMC Sport. Il y était question de sa vision de l'égo, de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi, de la notion de plaisir sur le terrain et le développement de son instinct de tueur devant le but dès son plus jeune âge. Avec un petit parallèle avec Yannick Noah qui, après son sacre mémorable à Roland Garros en 1983, tomba dans la dépression après avoir atteint son but ultime. Chose qui n'arrivera a priori jamais au Champion du monde 2018, dont la soif de la gagne reste intacte à tous les niveaux.