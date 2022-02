PSG-Real Madrid : "Il m'a écarté pour que je sois avec ma fille", Ancelotti a touché Bodmer

Ce mardi 15 février dès 19h30 sur RMC Sport 1 aura lieu le lancement des huitièmes de finale de Champions League tant attendu entre le PSG de Kylian Mbappé et Lionel Messi et le Real Madrid de Karim Benzema avec la première manche au Parc des Princes. Joueur du Paris Saint-Germain de 2010 à 2013, Mathieu Bodmer avait vécu l'arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc du club de la capitale. Et l'ancien milieu de terrain se souvient d'un homme exceptionnel, qui lui avait accordé des jours de repos pour être au chevet de sa femme qui accouchait. "Il doit avoir des défauts, mais je ne les ai pas vus", salue Bodmer.