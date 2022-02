PSG-Real Madrid : Mbappé, Messi, Neymar... Les plus beaux gestes techniques parisiens en C1

Ce mardi 15 février, le PSG de Kylian Mbappé et Lionel Messi ouvre le bal des huitièmes de finale aller de Champions League avec sa confrontation contre le Real Madrid de Karim Benzema et Vinicius Jr. Un match à suivre en direct sur RMC Sport 1 avec dispositif spécial dès 19h30 du Parc des Princes. Revivez les plus beaux skills parisiens de la phase de poules.