PSV 3-2 Monaco : Clément défend son équipe sur son incapacité à conserver un score

Après Lens lors de la dernière journée de la saison passée et Strasbourg le week-end dernier, Monaco a encore une fois encaissé un but dans les derniers instants de sa rencontre ce mardi soir sur le terrain du PSV Eindhoven. Pourtant, Philippe Clement ne croit pas son équipe incapable de gérer un score et estime que son bilan depuis son arrivée est davantage positif.