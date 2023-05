Real 1-1 Man. City : le match solide de Camavinga... tout de même fautif sur l'égalisation des Cityzens

Auteur d'un match solide à un poste de latéral gauche - dont il n'est pas vraiment fou - Eduardo Camavinga s'est pourtant montré à la hauteur avec un énorme travail sur le but de Vinicius Junior. Il est également impliqué sur le but de City avec une perte de balle. Ce qui ne ternit pas sa prestation plus que correcte à un poste qu'il a très peu connu durant sa carrière professionnelle.