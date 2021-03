Real : l'impact offensif de Benzema a doublé depuis le départ de Ronaldo

C'est presque une évidence de le dire mais pouvait-on s'attendre à une telle différence ?... L'impact de Karim Benzema au Real Madrid s'est accru ces dernières années. Et encore plus depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018. L'importance de KB9 ne se dément pas au Real. Elle est même de plus en plus forte.