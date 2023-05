Real Madrid 1-1 Manchester City : La colère d'Ancelotti après le but controversé de De Bruyne

Buteur après ce qui semble être une sortie de but en faveur des madrilènes, Kevin De Bruyne a permis aux Citizens d'égaliser au Santiago Bernabeu avant la rencontre retour. Un but que Carlo Ancelotti a eu du mal à accepter, le coach italien pointant une sortie de but avant l'égalisation.