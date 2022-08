Real Madrid : "Ça a été une saison incroyable, personne ne s’attendait à de tels résultats" rappelle Ancelotti

A quelques jours de la Supercoupe entre le Real Madrid et l’Eintracht Francfort, Carlo Ancelotti a accordé un entretien à l’UEFA. L’entraîneur madrilène revient notamment sur l’incroyable saison qui vient de s’écouler, lors de laquelle le Real a remporté le championnat ainsi que le Ligue des champions. Mais Ancelotti ne cache pas non plus son envie de remporter un nouveau titre dès le premier match de cette saison, en allant à l’Olympiastadion (Helsinki) avec l’objectif de s’imposer face au vainqueur de la Ligue Europa.