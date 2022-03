Real Madrid-PSG : La masterclass de Verratti à l'aller au Parc

Ce mercredi 9 mars, le PSG de Kylian Mbappé et Lionel Messi disputera son huitième de finale retour de Champions League contre le Real Madrid de Karim Benzema et Vinicius Jr pour tenter de valider son ticket pour les quarts. Un match à suivre en direct sur RMC Sport 1 avec dispositif spécial dès 19h30 du mythique Santiago Bernabeu. Lors du match aller, Marco Verratti avait scintillé dans l'entrejeu parisien avec des interventions décisives en fin de match et des gestes dont il a le secret.