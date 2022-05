Real Madrid (Q) 3-1 Man. City : Du penalty sifflé à son 15e but en Ligue des champions… La caméra isolée sur Benzema

RMC Sport vous propose de revivre l’action du 3e but du Real Madrid face à Manchester City ce mercredi, celui de la qualification en finale de la Ligue des champions, en caméra isolée sur Karim Benzema. Le Français a inscrit sa 15e réalisation de la saison dans la plus belle des compétitions européennes et jouera la finale à Paris le 28 mai.