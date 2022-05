Real (Q) 3-1 Man.City : "Personne ne pensait qu'on serait en finale" savoure Ancelotti qui envisage Liverpool "comme un derby"

Auteur d'un match sensationnel avec ses forces et ses faiblesses, le Real Madrid est finalement venu à bout de Manchester City après prolongation (3-1). Une performance XXL, une de plus, pour les Merengue que personne n'attendait en finale. Et ce sont pourtant eux qui affronteront Liverpool, le 28 mai prochain au Stade de France. Moment délicieux pour Ancelotti évidemment. Qui considère - encore - cette rencontre "comme un derby"... en tant qu'ancien d'Everton.