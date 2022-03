Rennes : Genesio a été victime d'un "délit de faciès" à l'OL assure Maurice

Directeur technique d'un Stade Rennais encore en course pour le podium en Ligue 1 et qualifié en Conférence League (8e de finale contre Leicester), Florian Maurice se réjouit de la bonne passe du club breton et de son coach, Bruno Genesio. Le tandem s'est retrouvé chez les Rouge et Noir après des années - souvent - tumultueuses à Lyon. L'ancien attaquant de l'OM et l'OL n'a jamais compris le traitement de (dé)faveur réservé à l'actuel coach rennais. Un "délit de faciès" selon lui.