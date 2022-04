Résumé : Benfica 1-3 Liverpool - Ligue des champions (quart de finale aller)

Liverpool s'est fait peur sur la pelouse de Benfica. Pourtant rapidement devant au score grâce à Ibrahima Konaté et Sadio Mané, les Reds ont vu les Lisboètes revenir à 2-1 par Darwin Nuñez dès le retour des vestiaires. Les joueurs de Nelson Verissimo ont ensuite eux plusieurs occasions pour égaliser mais c'était sans compter sur l'abnégation de ceux de Jürgen Klopp et de Luis Diaz qui vient inscrire le troisième but de son équipe.