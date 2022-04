Résumé : Burnley 3-2 Everton – Premier League (J19)

Burnley reste en vie dans la course au maintien ! Devant leurs supporters, les Clarets ont frappé un grand coup en battant Everton dans ce match de la peur ce mercredi (3-2). Les hommes de Sean Dyche ont arraché la victoire grâce à un but de l’inévitable Maxwel Cornet en fin de rencontre. Mauvaise opération pour les Toffees de Frank Lampard, qui restent 17es et qui voient leur adversaire du soir revenir à un point.

Buts : Collins 12’, Rodriguez 57’, Cornet 85’ / Richarlison 18' (P),41' (P)