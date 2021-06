Résumé : Liverpool - Porto (2-0) - Ligue des champions

Liverpool s'est facilement imposé 2-0 contre Porto, mardi en quart de finale aller de Ligue des champions. Naby Keita a ouvert le score dès la 4e minute et Roberto Firmino a offert un précieux avantage aux Reds (25'), avant le match retour au stade du Dragon le 17 avril. Revivez les buts et les plus belles actions de la rencontre.