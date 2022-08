Résumé : Rangers 2-2 PSV Eindhoven - Barrage Ligue des champions

Tout se jouera au match retour entre les Rangers et le PSV Eindhoven. Ce sont pourtant les Néerlandais qui avaient ouvert le score grâce à Ibrahima Sangaré mais les Ecossais ont vite réagi grâce à leurs recrues Antonio Colak et Tom Lawrence, bien aidé par Walter Benitez. C'est finalement le PSV qui a inscrit le dernier but de la rencontre, par Armando Obispo sur un corner.