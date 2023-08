Résumé : Rangers 2-2 PSV - Ligue des champions (Barrage aller)

Comme l'année dernière au même stade de la compétition, les Rangers et le PSV se séparent sur un match nul (2-2). Abdallah Sima et Rabbi Matondo sont les buteurs pour le club écossais alors qu'Ibrahima Sangaré et Luuk de Jong ont marqué pour le club néerlandais. Match retour le 29 août à Eindhoven à suivre sur RMC Sport.