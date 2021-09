Salzbourg 2-1 Lille : "Si on est plus justes…", les regrets de Gourvennec après la défaite en Autriche

Jocelyn Gourvennec n'a pas caché sa déception après la défaite en Autriche, face à Salzbourg (2-1) mercredi soir lors de la 2e journée de la Ligue des champions. "Ce qu'il nous a manqué, c'est d'être plus juste dans les 25 derniers mètres. Si on est plus justes, on doit ouvrir le score..." Le Losc est dernier du groupe G.