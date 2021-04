Super League : La Ligue des champions 20/21 maintenue (malgré 3 dissidents sur 4 demi-finalistes) ?

L'UEFA devrait maintenir le programme et le calendrier de la Champions League et de l'Europa League, actuellement au stade des demi-finales. En C1, trois des quatre qualifiés ont pourtant annoncé leur décision de faire sécession et créer une Super League : Chelsea, Manchester City et le Real Madrid. Seul le PSG n'en fait pas partie.