Tchouaméni : "Benzema est mon grand frère au Real Madrid" (Entretien)

Interview avec le milieu du Real Madrid et de l'équipe de France. Arrivé en Liga cet été, l'ex-Monégasque a vite trouvé ses marques. Sa relation avec Camavinga et Benzema, la pression du résultat, les exemples Modric et Kroos, ses inspirations... Entretien UEFA, réalisé avant le huitième de finale aller de Ligue des champions entre Liverpool et les Merengue.