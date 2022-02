Chelsea : "Thiago Silva est exceptionnel", l'encense Tuchel

Thomas Tuchel était présent en conférence de presse avant le huitième de finale aller de Ligue des champions entre Chelsea et Lille (mardi 22 février à 21h sur RMC Sport 1). Le manager des Blues a évoqué sa relation avec Thiago Silva, qu'il avait déjà entraîné à Paris, et l'a félicité pour son choix de carrière et d'avoir rejoint la Premier League.