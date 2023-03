Tottenham : "Je me suis surestimé", Conte aurait aimé "revenir plus tôt" après son opération

Ça a dû le démanger depuis plus d'un mois. Et quand on connaît son caractère bouillonnant, Dieu sait qu'il a dû être compliqué de rester au repos en étant loin de ses joueurs et du vestiaire des Spurs. Ayant dû subir en urgence une ablation de la vésicule biliaire, Antonio Conte est de retour sur le banc pour le 8e retour de Ligue des champions contre l'AC Milan (1-0 pour les Italiens à l'aller). Plein d'énergie, il admet qu'il aurait aimé revenir avant. Mais qu'il avait sous-estimé la période de récupération nécessaire après son opération...