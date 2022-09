Tottenham - OM : Les jolis mots de Conte à Tudor, son ex-coéquipier à la Juve

Antonio Conte et Igor Tudor vont se retrouver mercredi 7 septembre, lors de l'affrontement en Ligue des champions entre Tottenham et Marseille (21h, sur RMC Sport 1). Et le manager italien n'a pas tari d'éloges pour son ancien coéquipier à la Juventus.