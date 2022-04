Transversales : "Libre comme Hazard", l'interview pour expliquer ses pépins et sa chute libre

Ce mercredi (21h sur RMC Sport 1), Chelsea accueille le Real Madrid pour le compte des quarts de finale aller de Champions League. Les deux clubs ont, en plus d'avoir un passé récent commun, un bien commun : Eden Hazard (forfait jusqu'à la fin de saison et qui manquera donc ce choc). Passé à Chelsea de 2012 à 2019, le Belge a posé ses valises lors de l'été 2019 après un sacre européen avec les Blues à Santiago Bernabeu pour la coquette somme de 115 millions d'euros. Quelques mois auparavant, en janvier, alors que les rumeurs allaient bon train quant à sa future destination, les équipes de Transversales s'étaient déplacés à Londres pour interviewer celui qui était considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde de l'époque sur sa vision du football, sa façon d'aborder sa carrière, ses entraînements et ses matches. Depuis son arrivée au Real, le Belge est sévèrement épinglé pour son hygiène de vie qui entraîne des blessures à répétition. Revivez son interview sans langue de bois de 28 minutes pour mieux comprendre le personnage et ce qu'il sera amené à devenir après coup.