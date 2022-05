Villarreal 2-3 Liverpool (Q) : La dure soirée de Rulli, coupables sur les trois buts des Reds

Geronimo Rulli a vécu une soirée cauchemardesque mardi en ayant commis des erreurs d’appréciation sur les trois buts inscrits par Liverpool (2-3), en demi-finale retour de la Ligue des champions. Alors que son équipe avait remonté son handicap du match aller en menant 2-0 à la mi-temps, le gardien argentin a failli en seconde période. Il a d’abord flanché sur une frappe excentrée de Fabinho, qui lui a glissé entre les jambes (62e). Ce fut aussi le cas sur l’égalisation de Luis Diaz (67e) sur une tête à bout portant. Le supplice s’est poursuivi quelques minutes plus tard quand il a manqué sa sortie sur Sadio Mané, laissant le champ libre à ce dernier pour inscrire le troisième et dernier but des Reds (74e).