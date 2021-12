Wolfsbourg - Lille : Jonathan David, du Canada à la Ligue des champions

Depuis qu'il a trouvé le déclic après une entrée en matière compliquée à Lille (premier but inscrit en novembre 2020 face à Lorient), Jonathan David est impressionnant. L'attaquant canadien a inscrit près de la moitié des buts du LOSC cette saison (13/27). Et surtout des réalisations qui comptent (égalisation à Séville lors du 2-1 des Dogues en Andalousie, but de la victoire contre Leipzig). Et pourtant il y a quelques années, l'ancien pensionnaire du championnat belge était loin de s'imaginer jouer une rencontre décisive pour accéder à la phase à élimination directe de la Ligue des champions