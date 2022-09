Ligue des nations : Finale en vue entre la Hongrie et l’Italie, l’Angleterre reléguée… Les classements de la Ligue A

La Hongrie et l’Italie ont respectivement battu l’Allemagne et l’Angleterre sur le plus petit des scores. Les deux nations se disputeront une finale pour la première place du groupe 3. Les Three Lions, eux, sont reversés en Ligue B.