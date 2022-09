Ligue des Nations : L'Espagne coiffe le Portugal sur le poteau et accède au Final Four, résultats et récap des qualifiés

Vainqueur à la toute dernière minute (Morata à la 88e), l'Espagne éjecte le Portugal de la première place et participera au Final Four de la Nations League en juin en compagnie de l'Italie, de la Croatie et des Pays-Bas. Tous les résultats et classements.