Ligue des Nations : L'Italie rejoint le Final Four, résultats et classements

Vainqueur 2-0 en Hongrie, l'Italie a pris la tête du groupe 3 et rejoint la Croatie et les Pays-Bas au Final 4. Dans un match sans enjeu, l'Angleterre déjà reléguée et l'Allemagne se quittent sur un nul spectaculaire 3-3. Mardi, l'Espagne et le Portugal s'affronteront pour le dernier ticket.