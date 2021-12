Ligue Europa : Le Barça en C3 (une première depuis 18 ans), ça donne quoi ?

Troisième de son groupe de Ligue des champions derrière le Bayern Munich et Benfica, le FC Barcelone se retrouve reversé en Ligue Europa pour la deuxième partie de saison, une compétition qu'il n'a plus disputée depuis 18 ans et dont il a atteint quatre fois les demi-finales ...