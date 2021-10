Lille 2-0 OM : Le goal replay de la logique défaite marseillaise avec les commentaires de RMC

Marseille s'est incliné 2-0 à Lille, ce dimanche lors de la 9e journée de Ligue 1. C'est le 5e match sans victoires des Phocéens. Revivez les buts et les plus belles actions de la rencontre avec les commentaires RMC de Jean Bomme et Arnaud Valadon.