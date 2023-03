"Maignan est un phénomène à Milan", témoigne Lazza, la star du rap italien

Supporter de longue date de l'AC Milan, le rappeur italien Lazza s'est confié à RMC Sport. Et notamment sur les Français qui brillent chez les Rossoneri : Mike Maignan, Olivier Giroud et Theo Hernandez. Ami de Rafael Leao et Marco Verratti, Lazza invite aussi Kylian Mbappé à rejoindre le Milan...