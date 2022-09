Malgré les rumeurs, Dembélé ne se voyait pas ailleurs qu'au Barça (et rêve de Ligue des champions)

Ousmane Dembélé est de retour sans doute au meilleur des moments possibles. Plus d'un an après sa dernière convocation - à l'occasion de l'Euro 2021 - l'ancien Rennais aura deux matches pour gagner sa place dans le groupe France pour la Coupe du monde. Concernant son avenir, il a déjà fait un choix d'importance cet été. Rester à Barcelone. Et contrairement aux rumeurs qui l'annonçaient aux quatre coins de l'Europe (PSG et Bayern notamment), l'ex-joueur de Dortmund a toujours voulu rester en Catalogne. Et rêve de remporter la C1 avec le club espagnol.