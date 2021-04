Man United : Très contestée, la famille Glazer songerait à vendre le club pour 4 milliards

Le projet de la Super League a fait des dégâts collatéraux. Ainsi, on apprend via des médias britanniques que Manchester United, qui va se séparer officiellement de son vice-président Ed Woodward fin 2021, serait mis en vente par la famille Glazer, propriétaire du club depuis 2005. Et pas à n'importe quel prix : 4,6 milliard d'euros (4 milliards de livres).