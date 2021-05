Mercato : C’est officiel, Allegri retrouve le banc de la Juventus

Deux ans après avoir quitté le club, Massimiliano Allegri est officiellement de retour à la tête de la Juventus Turin. Le technicien italien aurait refusé une offre du Real pour succéder à Andrea Pirlo. Allegri avait déjà entraîné la Juve entre 2014 et 2019, et l’avait notamment menée à cinq titres en Serie A, et deux finales de Ligue des champions.